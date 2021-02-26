Вчені розробили новий прототип гнучкої панелі OLED

Дослідники Берлінського університету Гумбольдта спільно з фахівцями компанії Oreltech розробили новий прототип гнучкої панелі OLED. Розробники кажуть, що вона істотно перевершує сучасні панелі.

У прототипі для формування електродів на підкладці з ПЕТ інженери використали срібні чорнило Oreltech. Дослідники кажуть, що нова панель перевершує сучасні панелі, в яких використовуються електроди з оксиду індію-олова (ITO).

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В чому перевага нової технології

Нова технологія перевищує ту що вже є на ринку і за ефективністю, і за рівнем яскравості. Крім того, новий матеріал демонструє кращу стійкість при згинанні і розгинанні панелі.

Електроди формуються на підкладці з використанням срібних чорнила Oreltech, в яких немає металевих частинок. Чорнило наносять за допомогою процесу струминного друку, що не потребує високих температур.

Відновлення іонів срібла (що є у чорнилі) до металевого срібла виконують після нанесення під дією низькотемпературної аргонової плазми. Далі на електродах і формується стік матеріалів OLED.

Додамо що попит на девайси з гнучким дисплеєм лише зростає. На ринку вже є смартфони ноутбуки і навіть телевізори, дисплеї яких згинаються.