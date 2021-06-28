Вчені розробили новий метод пошуку надшвидких об'єктів

Розробка ефективних методів відстежування космічного сміття та інших об'єктів в космосі або на Землі є вкрай важливим напрямком розвитку пошукових систем. Команда американських вчених довела, що розвиватися ще є куди.

Дослідники з Національного інституту стандартів та технологій США та Wavsens LLC розробили метод використання радіосигналів, який дає змогу отримувати зображення й відео в реальному часі прихованих та рухомих об'єктів. Винахід допоможе відстежувати гіперзвукові об'єкти: космічне сміття, супутники, ракети. Також ця інновація може допомогти рятувальним командам у пошуку потерпілих в умовах обмеженої видимості. Розробку назвали m-Widar.

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Робота m-Widar / Фото Nature Communications

Детальніше про інноваційний винахід

Метод візуалізації, розроблений Інститутом – це різновид радара, який відправляє електромагнітний імпульс, очікує відбиття сигналу та вимірює час його проходження туди й назад для визначення відстані до цілі.

Звичайні радари зазвичай мають один передавач та кілька приймачів, які приймають ехо-сигнали й тріангулюють їх, щоб визначити місцеперебування об'єкта.

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У нашому випадку використовується безліч випромінювачів сигналу та один приймач. Таким чином все, що відбивається в будь-якому місці космосу, ми можемо знайти та показати,

– розповідає керівник дослідження фізик Фабіо да Сільва.

Система m-Widar дозволяє в режимі реального часу отримувати зображення навколо кутів та крізь стіни. Також розробка може відстежувати космічне сміття міліметрового розміру, яке летить зі швидкістю 10 кілометрів на секунду.

Нинішній прототип має дальність дії декілька кілометрів. Та діапазон може бути значно збільшений, адже він обмежений лише потужністю передавача й чутливістю приймача.