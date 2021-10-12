Вчені розробили найміцніше скло у світі

Скло сьогодні розповсюджено повсюдно. Ним склять вікна, зі скла роблять пляшки, горнятка та глечики. Скло важливе для аерокосмічної галузі. Тому чим міцнішим воно – тим краще. Здається, у Канаді змогли розробити скло, яке міцніше за все, що було до цього.

Розробкою займалися вчені з Університету Макгілла, Канада. Надихалися винахідники внутрішнім прошарком раковини молюска Abalone. Як результат – науковці розробили скло, яке має високий показник пружності. Матеріал у п'ять разів краще переносить удар, ніж звичайне скло та втричі міцніший.

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Зліва: мікроструктура звичайного скла; справа: мікроструктура внутрішнього прошарку раковини молюска / Фото SciTechDaily

Найміцніше скло у світі

Вчені вивчали структуру внутрішнього прошарку раковини молюска Abalone, щоб спробувати відтворити її у лабораторії. На основі цього був створений матеріал зі скла та акрилу. Архітектура скла імітує структуру мушлі, що й забезпечує високі показники міцності.

Досі існував компроміс між високою міцністю, ударною в'язкістю та прозорістю. Наш новий матеріал не тільки в три рази міцніший за звичайне скло, але й більш ніж в п'ять разів більш стійкий до зламу,

– розповідає винахідник та біоінженер Аллен Ерліхер.

Спочатку у дослідників вийшов хоч і міцний, але непрозорий матеріал. Тому довелося вивчати та налаштовувати показник заломлення світла в акрилі. Після цього вчені повторно об'єднали два матеріали, щоб отримати уже не лише міцне, а й прозоре скло.

Маючи гарний показник пружності, розроблене скло більше схоже на пластик. Якщо його кинути на підлогу, то воно не постраждає. Аллен Ерліхер вважає, що особливо успішним матеріал буде серед мобільних телефонів, де його можна встановити на екран.

Надалі планується експериментувати із сучасними електрохромними технологіями, які б дозволили змінювати рівень прозорості скла завдяки подачі на нього напруги.