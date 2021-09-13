Вчені розробили напівпровідник товщиною в один атом з рекордною енергоефективністю

Австралійські вчені розробили систему транспорту даних за допомогою напівпровідника, в 100 000 разів тоншого, ніж аркуш паперу. Винахідники зазначають, що він не виділяє зайвого тепла і є вкрай енергоефективним. Це перша успішна демонстрація настільки ефективного перенесення інформації частками.

Навіщо людству енергоефективні транзистори

Річ у тім, що сьогодні комп'ютери використовують приблизно 10% від усієї доступної електроенергії у світі і це несе чималі витрати та навантаження на довкілля. Фахівці прогнозують, що цей попит подвоюєтиметься кожні 10 років.

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Оскільки виробництво, зберігання і подача енергії завжди мають свою ціну, у тому числі, у вигляді забруднення повітря і кліматичних змін у результаті спалювання викопного палива, вкрай важливо скоротити витрату електрики для більш стійкого майбутнього,

– зазначив Маттіас Вурдак, керівник проєкту з Австралійського національного університету

Нове відкриття вчених

Австралійські фізики створили незвичайний ландшафт для поляритонів у двомірному шарі дисульфіду вольфраму і продемонстрували його поширення на протязі десятків мікрометрів. Результати свідчать про можливість перенесення даних на великі відстані без втрат і про ефективне вловлювання поляритонів в умовах навколишнього середовища.



Модель напівпровідника товщиною в один атом / Фото Australia National University

Наступним етапом дослідження вчених стане з'єднання цієї технології з технологією транзисторів.