Вчені розробили лазер, який здатен безпечно відводити заряд блискавки

Блискавковідводи немов притягують до себе блискавку. Це дозволяє частково вберегти від удару навколишній простір, де може бути критично важлива інфраструктура. Та їх не завжди можна встановити, вони не завжди допомагають, а наслідки відведення заряду в землю можуть бути негативними.

Щоб більш ефективно відводити небезпечні удари блискавок вчені розробили лазер в рамках проєкту Laser Lightning Rod (LLR). Установка розроблялася близько 4 років та дозволяє створювати такі умови, за яких блискавка б'є у "зручне" місце. Тобто туди, де її удар не становитиме ніякої загрози.

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Відвід блискавок за допомогою лазерів: дивитись відео онлайн

Як працює лазерний блискавковідвід

Коли кількість позитивно заряджених іонів досягає певного рівня, вони починають підійматися вгору, скупчуючись довкола високих об'єктів. Паралельно з цим у хмарі накопичуються негативно заряджені іони, які опускаються вниз. У місці, де два потоки "сходяться" виникає удар блискавки.

Лазер випромінює в атмосферу тисячу ультракоротких імпульсів кожну секунду. Таким чином установка створить довгий іонізований канал, який називається "лазерною ниткою".

Завдяки цьому вдасться змінити висхідний потік позитивно заряджених іонів та відвести його від певного місця. Утворена лазерними зарядами "нитка" стає для низхідного заряду негативно заряджених іонів "привабливішим" місцем. Таким чином удар відводиться та направляється в інше місце.

Де може знадобитися лазер

Перспективним місцем розташування лазерних установок для захисту від блискавок є аеропорти. Адже навіть, якщо удар прийме блискавковідвід, то все одно може спостерігатися погіршення зв'язку, різноманітні електромагнітні перешкоди та стрибки напруги.

Не слід забувати, що блискавки є причинами багатьох пожеж, тому лазери можуть встановлюватися і в лісових масивах.

Окремо слід згадати про електростанції. Для цих об'єктів удар блискавки може стати фатальним, тому ефективне відведення заряду – критично важлива справа.