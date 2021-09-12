Кераміка зручна своєю міцністю та здатністю витримувати дуже високі температури. Але водночас з цим вона дуже крихка. Під дією навантажень матеріал починає тріскатися. І якщо вдома можна просто купити нову чашку за заміну тій, яка тріснула, то що робити, наприклад, в космічній галузі? Там тріщина може стати фатальною. Американські вчені, ймовірно, змогли розв'язати цю проблему, виявивши невідомий раніше механізм самовідновлення в певному типі кераміки.

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Детальніше про відкриття

Дослідники виявили, що певний тип кераміки, карбід хрому та алюмінію, може уповільнювати поширення тріщин та навіть відновити цілісність структури в умовах кімнатної температури. Такі структури відомі як MAX-фази й складаються з різних прошарків, які вбудовані почергово.

Механізм, який лежить в основі відновлення називається "механізм перегину" та відомий нам з геології. Коли утворюється тріщина, між різними прошарками утворюються дефекти – смуги перегину. Кристали у цих смугах обертаються під дією тиску, що запобігає подальше поширення тріщин. Більш того, ці повернені кристали також активно відновлюють матеріалу, "заліковуючи" тріщину.

Самовідновлення може повторюватися знову й знову, затримуючи руйнування матеріалу. Цей же принцип можна використати не лише для кераміки, а для будь-якого матеріалу з аналогічною шаруватою структурою.