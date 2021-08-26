Скільки має тривати політ до Марсу, щоб радіація не становила небезпеки

Марс – це, ймовірно, друге після Місяця космічне тіло, яке відвідає людина. Та існує одна проблема – Червона планета розташована далеко від Землі, тому політ туди й назад може стати довгим. А в такому випадку космічна радіація може становити небезпеку для людей.

За роки дослідження космічного простору різноманітними автоматичними зондами у наукової спільноти зібралося достатньо даних, щоб забезпечити високоякісне планування місій. Достатньої інформації й щодо космічної радіації. Завдяки цьому група вчених провела розрахунки. Вони свідчать, що політ до Марсу і назад має тривати не довше 4 років, щоб вберегти сміливців-астронавтів від згубної дії радіації.

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Марсохід NASA Curiosity теж проводить заміри радіаційного фону на Марсі / Фото NASA

Коли саме має відбутися 4-річна марсіанська експедиція

Щоб 4-річний політ до Марсу та назад не становив небезпеки, потрібно летіти у період максимальної сонячної активності. Це звучить дещо контрінтуїтивно, але саме тоді рівень радіації найменший.

Річ у тому, що основну небезпеку становить не сонячна радіація, а так звані космічні промені. Це заряджені частинки високих енергій. Переважно вони являють собою ядра атомів водню та гелію, які рухають зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Траєкторія руху космічних променів всенаправлена, адже їхні джерела розташовані за межами Сонячної системи.

Оскільки космічні промені мають неймовірно велику енергію, то людям на космічному кораблі ніякий захист не допоможе. Але в пік сонячної активності кількість космічних променів значно зменшується. Цей факт давно відомий, тому місії до місяця в рамках програми "Аполлон" теж проходили в період максимальної сонячної активності.