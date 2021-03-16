Вчені вперше описали "міжзоряні колиски", які беруть участь у зародженні органічного життя

Міжнародна команда вчених зуміла вперше описати процес виникнення у космосі органічної молекули, що грає найважливішу роль у хімічній еволюції Всесвіту. Детальна інформація про це дослідження була опублікована в журналі Science Advanced.

Згідно з наявними даними, щорічно на Землю випадає близько 3 мільйонів тонн міжзоряного пилу, що складається не лише з мінеральних речовин, але також зі складної органіки, тобто вуглеводнів і їх похідних. Автори дослідження говорять про те, що отримані дані розширюють уявлення про виникнення життя, а також прояснюють механізм роботи "міжзоряних колисок" із синтезу органіки.

Цікаво Астрономи виявили планету, яка відновила свою атмосферу завдяки вулканічній активності

Утворення органічних елементів у космосі

Реакції, які призводять до появи органічних сполук у космосі погано вивчені. Їх ключова особливість – це безбар'єрність або здатність протікати при повній відсутності зовнішніх джерел енергії, за рахунок чого вони стають вкрай рідкісними і вимогливими до складу реагентів. У земних умовах утворення органіки відбувається значно простіше за рахунок різноманітності хімічних сполук і тепла навколишнього середовища.

Під час нового дослідження вперше було показано, як найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень (ПАВ) іден може безбар'єрно формуватися при температурах, що відповідають умовам космосу.

Невеликі тверді вуглеводневі частки зі змістом ПАВ, яі називають міжзоряними зернами, фактично діють як молекулярні космічні колиски синтезу органіки, наприклад, амінокислот або цукрів. Виявлені нами елементарні кроки, що ведуть до формування ПАВ у космосі, мають фундаментальне значення для розуміння хімії вуглецевої матерії в нашій галактиці,

– розповіла одна з авторів дослідження.

Відзначається, що альтернатив описаного механізму формування індена у космосі в даний час не існує. Проведене астрохіміческое моделювання запропонованої реакції підтверджує її можливість в умовах космосу. У рамках даного дослідження співпрацювала команда вчених з Гавайського університету в Маноа, Міжнародного університету Флориди, Коледжу Бенедіктін в Ачісоне (США), та Самарського університету з Росії.