Астероїд, розміром із найвищу будівлю на планеті, наближається до Землі: чого чекати

Черговий великий астероїд наближається до Землі. Вчені оцінили його розміри, траєкторію та час зближення і розповіли, чи варто людству хвилюватися через потенційне зіткнення.

За даними NASA, нещодавно виявлений "потенційно небезпечний" астероїд розміром трохи менше, ніж Бурдж Халіфа в Дубаї. Висота цієї будівлі становить 828 метрів, тоді як астероїд у найширшій своїй частині має 740 метрів.

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Що відомо про цей астероїд

Астероїд під назвою 2022 RM4 пролетить повз нашу планету зі швидкістю приблизно 84 500 кілометрів за годину, що приблизно в 68 разів перевищує швидкість звуку.

Його наближення очікують 1 листопада, а відстань складе менше, ніж 6 відстаней до Місяця – 2,3 мільйона кілометрів. За космічними мірками це дуже мізерний запас, тому вчені й називають його "потенційно небезпечним", хоч і додають, що "небезпеки немає".

"Небезпеки немає, але нещодавно відкритий астероїд 2022 RM4 1 листопада пройде на відстані менше 6 місячних відстаней. Можливо, шириною до 740 метрів, він буде світитися до 14,3 зоряної величини, що перебуває в межах досяжності домашніх телескопів. Це дуже близько для астероїда такого розміру", – написав Тоні Данн, фізик, астроном-любитель, який займається моделюванням орбіт планет, комет та астероїдів.

Зазначимо, що NASA позначає будь-який космічний об’єкт, який наближається до Землі на 193 мільйони кілометрів і менше, як "near-Earth object" (об'єкт, близький до Землі) і класифікує будь-яке велике космічне тіло в межах 7,5 мільйона кілометрів від планети як "потенційно небезпечне". За такими загрозами уважно спостерігають.