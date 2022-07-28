Нове дослідження проливає світло на долю кілець Юпітера: що з ними сталося

Ми знаємо, що Сатурн має великі й дуже добре помітні кільця довкола себе. У Юпітера вони також є, однак досить слабкі й складаються переважно з пилу, а не льодяних брил, як це буває зазвичай. Нове дослідження показує, чому так сталося.

Над пошуком відповіді на це питання працювали вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді. Їхнє дослідження незабаром буде опубліковано в журналі Planetary Science.

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Куди поділися кільця Юпітера

Дослідники провели моделювання, в якому враховувалась орбіта Юпітера, а також орбіти його чотирьох супутників.

Вони виявили, що гравітаційне тяжіння місяців було досить сильним, щоб осколки льоду, які зазвичай складають планетарні кільця, були викинуті з орбіти Юпітера або навіть втягнуті в самі супутники.

Таким чином зробили висновок, що відсутність кілець пояснюється численними супутниками Юпітера.

Ми виявили, що Галілеєві супутники Юпітера, один з яких є найбільшим супутником у нашій Сонячній системі, дуже швидко нищать будь-які великі кільця, які можуть утворитися. У результаті малоймовірно, що Юпітер мав великі кільця в будь-який момент свого минулого,

​– каже провідний автор Стівен Кейн.

Астрофізик пояснює, що масивні планети утворюють масивні місяці, що не дозволяє їм мати значні кільця. Якщо розглядати розміри цих супутників у перспективі, то Ганімед, найбільший з чотирьох, більший планети Меркурій.

Варто зазначити, що Юпітер все ж має кільця, які джерело називає "досить жалюгідними" в порівнянні з кільцями Сатурна. Вони малопомітні без спеціального обладнання, тому ніхто не знав про них, доки космічний корабель "Вояджер" не пролетів повз планету в 1979 році. На нещодавніх фотографіях Юпітера, які зробив новий потужний телескоп "Джеймс Вебб", їх заледве видно, але не на всіх знімках.