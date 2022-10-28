Хімічний аналіз розкрив секрет скрипок Страдіварі, який не давав майстрам спокою століттями

Ось уже триста років майстри всього світу намагаються відтворити славнозвісні скрипки Страдіварі. Однак секрет їхнього звучання підкорився лише вченим після ретельного хімічного аналізу корпусу оригінальних інструментів.

На думку музикантів, скрипки Антоніо Страдіварі, який жив з 1644 по 1737 роки, відтворюють музику з рівнем чистоти, який не має рівних серед сучасних інструментів. Таємнича обробка, яку сотні років тому застосовував майстер, надає їм унікального зовнішнього вигляду і звучання.

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У чому секрет скрипок Страдіварі

Дослідники в галузі аналітичної хімії отримали нанометрове зображення покриття двох скрипок Страдіварі. Між деревом і лаком вони виявили ще один шар на основі білка. Попередні дослідження теж показували показали, що деякі струнні інструменти, створені Страдіварі, мають прихований шар під блискучим лаком. Його мета полягала в тому, щоб заповнити й вирівняти деревину, впливаючи на резонанс і звук. Знання компонентів цього шару є ключем до відтворення цих інструментів у наш час.

Автори дослідження використали дві дорогоцінні скрипки – "Сан-Лоренцо" 1718 року і "Тоскано" 1690 року.

Використовуючи синхротронну інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур'є, команда виявила, що обидва зразки мали проміжний шар, але цей метод не зміг визначити склад шару.

Тоді вчені звернулися до скануючої мікроскопії ближнього поля з інфрачервоним розсіюванням (IR s-SNOM).

Апарат IR s-SNOM містить у собі мікроскоп, який збирає зображення шириною в десятки нанометрів і для збору інформації про хімічний склад вимірює інфрачервоне світло, розсіяне від шару.

Результати нового методу показали, що шар між деревом і лаком обох інструментів містить сполуки на основі білків, які збираються в нанорозмірні плями. Здебільшого були виявлені білки-аміди, які утворюються при нагріванні карбонових кислот з аміаком. Сполуки активно використовуються і в сучасній промисловості: для підвищення еластичності паперу та штучної шкіри, для виробництва барвників і полімерів.



Скрипки "Сан-Лоренцо" й "Тоскано" / Фото Chiaramaria Stani et al./Analytical Chemistry, 2022

Оскільки IR s-SNOM дає детальну тривимірну картину типів речовин на поверхні скрипки, дослідники кажуть, що її можна буде використовувати в майбутніх дослідженнях для ідентифікації сполук у складних багатошарових зразках іншої культурної спадщини.