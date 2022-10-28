На думку музикантів, скрипки Антоніо Страдіварі, який жив з 1644 по 1737 роки, відтворюють музику з рівнем чистоти, який не має рівних серед сучасних інструментів. Таємнича обробка, яку сотні років тому застосовував майстер, надає їм унікального зовнішнього вигляду і звучання.

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У чому секрет скрипок Страдіварі

Дослідники в галузі аналітичної хімії отримали нанометрове зображення покриття двох скрипок Страдіварі. Між деревом і лаком вони виявили ще один шар на основі білка. Попередні дослідження теж показували показали, що деякі струнні інструменти, створені Страдіварі, мають прихований шар під блискучим лаком. Його мета полягала в тому, щоб заповнити й вирівняти деревину, впливаючи на резонанс і звук. Знання компонентів цього шару є ключем до відтворення цих інструментів у наш час.

Автори дослідження використали дві дорогоцінні скрипки – "Сан-Лоренцо" 1718 року і "Тоскано" 1690 року.

Використовуючи синхротронну інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур'є, команда виявила, що обидва зразки мали проміжний шар, але цей метод не зміг визначити склад шару.

Тоді вчені звернулися до скануючої мікроскопії ближнього поля з інфрачервоним розсіюванням (IR s-SNOM).

Апарат IR s-SNOM містить у собі мікроскоп, який збирає зображення шириною в десятки нанометрів і для збору інформації про хімічний склад вимірює інфрачервоне світло, розсіяне від шару.

Результати нового методу показали, що шар між деревом і лаком обох інструментів містить сполуки на основі білків, які збираються в нанорозмірні плями. Здебільшого були виявлені білки-аміди, які утворюються при нагріванні карбонових кислот з аміаком. Сполуки активно використовуються і в сучасній промисловості: для підвищення еластичності паперу та штучної шкіри, для виробництва барвників і полімерів.



Скрипки "Сан-Лоренцо" й "Тоскано" / Фото Chiaramaria Stani et al./Analytical Chemistry, 2022

Оскільки IR s-SNOM дає детальну тривимірну картину типів речовин на поверхні скрипки, дослідники кажуть, що її можна буде використовувати в майбутніх дослідженнях для ідентифікації сполук у складних багатошарових зразках іншої культурної спадщини.