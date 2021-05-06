Дослідження вже прийнято до публікації в журналі Advances in Microbiology. Зустріли його зі скептицизмом з боку наукової спільноти. Тим більше, що подібні заяви з боку одного з цих учених лунають вже не вперше.

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Гриби на Марсі?

У 2014 році один з авторів роботи, Рон Габріель Джозеф, подав до суду на NASA, вимагаючи, щоб агентство дослідило "ймовірний біологічний організм", який, Джозеф розгледів на зображеннях марсохода Opportunity. Як з'ясувалося пізніше, цей "організм виявився каменем".

У квітні 2020 року Джозеф і його команда опублікували аналогічне дослідження, яке також стверджувало, що на Марсі ростуть гриби, але воно не пройшло рецензування.



Вчені стверджують, що на цьому зображенні апарату HiRISE показані гриби, причому ті, що в центрі, ростуть назустріч один одному / Фото NASA

У новій роботі дослідники пред'явили понад 40 фотографій імовірних грибів. Так, наприклад, чорні тріщини на поверхні Марса, які вважають результатом танення льоду з вуглекислого газу, команда називає величезними колоніями грибів, лишайників і водоростей.



Команда також стверджує, що знайшла докази грибів, що ростуть на вершині Curiosity. Це частина корпусу марсохода, яка показує можливі зростання грибків та бактерій / Фото NASA

Вчені також впевнені, що складні повторювані візерунки в піщаних дюнах являють собою талу воду, яка може живити цілий ряд біологічних видів, включаючи прості рослини.

На відміну від земних організмів, марсіанські гриби, лишайники, цвіль, водорості та інші імовірні форми життя повинні були вже адаптуватися до низьких температур,

— пояснили автори дослідження.

Крім того, ці форми життя, на думку авторів, адаптувалися до сезонної доступності води, невеликої кількості кисню і високого рівню радіації.



Знімок Opportunity, на якому видно поля сферичних об'єктів, багато який нібито зі стеблами над поверхнею, а зеленуватий колір може вказувати на хлорофіл / Фото NASA

Основна аргументація заснована на тому факті, що певні об'єкти або збільшуються в розмірах, або за кількістю, або повністю зникають за короткий період.



Фото Curiosity документує ділянку ґрунту зі сферичними структурами, які збільшуються у кількості через сім днів, що видно на фото праворуч / Фото NASA

На наступному фото зображені сліди шин Opportunity у марсіанському пилу. Їх оточують білі структури, які, як стверджують дослідники, є грибами, які колонізували сліди марсохода.



Сліди шин Opportunity / Фото NASA