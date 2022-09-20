Підводні ліси розміром з цілі країни можуть урятувати людство: вчені пропонують нову ідею

Вчені Австралії дослідили підводні ліси, що складаються з водоростей, по всій планеті. Вони не лише з'ясували їхню загальну площу, а й запропонували кілька ідей, що потенційно допоможуть усьому людству.

За попередніми розрахунками, площа підводних насаджень складає від 6 до 7,2 мільйона квадратних кілометрів – це більше, ніж усі ліси Амазонки, й удвічі перевищує територію Індії. Однак це не точні дані. Річ у тім, що інформацію ще належить зібрати вручну, адже супутники не можуть вести спостереження під водою.

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Деталі дослідження

У морському лісі неймовірна різноманітність флори та фауни. Тут є гігантські водорості, що тягнуться на десятки метрів угору, дрейфуючі рослини, неймовірні зарості, що стеляться по дну тощо. Навколо них вирує тваринне життя – все це потенційно їстівне.

Вчені підрахували, що, і значно швидше ростуть. Плюс безліч морепродуктів як бонус. Морські ліси можуть допомогти подолати проблему світового голоду.

Ще одна користь від водоростей у тому, що вони, як і всі рослини, використовують фотосинтез та поглинають дедалі більше вуглекислого газу в міру зростання. Тому навіть якщо люди вирубають усі ліси на суші, підводні чагарники візьмуть на себе хоча б частину їхньої роботи.



На цій карті показані найбільш продуктивні підводні ліси у світі, зокрема Великий африканський морський ліс та Великий Південний риф навколо південних берегів Австралії / Фото The Conversation

Проблема в тому, що ліси з водоростей розташовані в океанах нерівномірно і географія їхнього розміщення постійно змінюється. Зараз спостерігається вимирання водоростей у теплих морях, але водночас прискорюється їх зростання в помірних широтах у міру того, як море теплішає та звільняється з льоду.

Якщо люди почнуть навмисне вирощувати водорості, поширювати їх ареали проживання, це потенційно збільшить їх здатності до поглинання вуглекислого газу та знизить температуру води, що дозволить їм повернутися в ті області моря й океану, звідки вони зникли.