За попередніми розрахунками, площа підводних насаджень складає від 6 до 7,2 мільйона квадратних кілометрів – це більше, ніж усі ліси Амазонки, й удвічі перевищує територію Індії. Однак це не точні дані. Річ у тім, що інформацію ще належить зібрати вручну, адже супутники не можуть вести спостереження під водою.
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Деталі дослідження
У морському лісі неймовірна різноманітність флори та фауни. Тут є гігантські водорості, що тягнуться на десятки метрів угору, дрейфуючі рослини, неймовірні зарості, що стеляться по дну тощо. Навколо них вирує тваринне життя – все це потенційно їстівне.
Ще одна користь від водоростей у тому, що вони, як і всі рослини, використовують фотосинтез та поглинають дедалі більше вуглекислого газу в міру зростання. Тому навіть якщо люди вирубають усі ліси на суші, підводні чагарники візьмуть на себе хоча б частину їхньої роботи.
На цій карті показані найбільш продуктивні підводні ліси у світі, зокрема Великий африканський морський ліс та Великий Південний риф навколо південних берегів Австралії / Фото The Conversation
Проблема в тому, що ліси з водоростей розташовані в океанах нерівномірно і географія їхнього розміщення постійно змінюється. Зараз спостерігається вимирання водоростей у теплих морях, але водночас прискорюється їх зростання в помірних широтах у міру того, як море теплішає та звільняється з льоду.