Вчені пропонують створювати штучне життя на основі блокчейн-технології

Група вчених проаналазувала особливості розвитку та роботи блокчейн-технологій і дійшла висновку, що вони проявляють ключові властивості живих організмів. Науковці запропонували використати їх для створення штучного життя.

Дослідження представили науковці зі США та Угорщини. Вони впевнені: будь-який живий організм можна описати як розподілену обчислювальну систему на основі блокчейна.

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Блокчейн-життя

– це децентралізована база даних, яка складається з ланцюжка блоків інформації. Кожен з таких блоків містить частинку попереднього. Тому, щоб змінити якийсь один блок, необхідно міняти усі попередні. Це дуже складно та дорого навіть на невеликих ланцюжках інформації. А якщо врахувати, що блокчейн зазвичай дублюється на тисячах і мільйонах комп'ютерів мережі, то такі маніпуляції є взагалі технічно неможливими.

Вчені спостерігали за блокчейном, який лежить в основі криптовалюти Ethereum. Вони виявили, що технологія проявляє характерні властивості живих організмів: зростає, підтримує свою цілісність, реагує на навколишнє середовище, саморегулюється і копіює себе. Безперервне дублювання блоків на кожному комп'ютері нагадує дублювання ДНК у клітинах живого організму.

Але є й відмінності.

Наприклад, у ДНК містяться лише інструкції, тоді як блоки блокчейна мають ще й дані.

Блоки також здатні лише додаватися й "наростати", поки ДНК змінюється і видаляється.

Таким чином, штучні організми будуть швидшими, точнішими і більш захищеними від пошкоджень, зможуть за необхідності створювати щось на кшталт органів і не будуть старіти.

Це, вважають науковці, ставить технологію у більш вигідне становище, ніж природу.

Автори впевнені, що блокчейн — це ідеальне середовище для створення штучного організму, який зможе існувати вічно, динамічно керувати своєю еволюцією і передавати нащадкам набуті знання і навички.