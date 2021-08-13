Дослідження представили науковці зі США та Угорщини. Вони впевнені: будь-який живий організм можна описати як розподілену обчислювальну систему на основі блокчейна.

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Блокчейн-життя

Вчені спостерігали за блокчейном, який лежить в основі криптовалюти Ethereum. Вони виявили, що технологія проявляє характерні властивості живих організмів: зростає, підтримує свою цілісність, реагує на навколишнє середовище, саморегулюється і копіює себе. Безперервне дублювання блоків на кожному комп'ютері нагадує дублювання ДНК у клітинах живого організму.

Але є й відмінності.

  • Наприклад, у ДНК містяться лише інструкції, тоді як блоки блокчейна мають ще й дані.
  • Блоки також здатні лише додаватися й "наростати", поки ДНК змінюється і видаляється.
  • Таким чином, штучні організми будуть швидшими, точнішими і більш захищеними від пошкоджень, зможуть за необхідності створювати щось на кшталт органів і не будуть старіти.
  • Це, вважають науковці, ставить технологію у більш вигідне становище, ніж природу.

Автори впевнені, що блокчейн — це ідеальне середовище для створення штучного організму, який зможе існувати вічно, динамічно керувати своєю еволюцією і передавати нащадкам набуті знання і навички.