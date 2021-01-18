Наша планета увійшла в період, коли вона кілька років буде обертатися трохи швидше, ніж зазвичай. Тому стандарт хвилини, яка складається з 60 секунд, стає неточним. На побутовому рівні різниці немає, але якщо ви працюєте з надточним обладнанням або обслуговуєте комунікації з величезною пропускною здатністю, зайва секунда стає величезною проблемою.

У 2012 році ручне додавання всього 1 секунди призвело до краху серверів таких сильно завантажених сайтів, як Reddit, Yelp і LinkedIn. Постраждала й ОС Linux з Javascript. Все тому, що на практиці досі застосовується застарілий принцип, коли програмний код для таймінгу використовує годинниковий механізм самого комп'ютера. Орієнтація на глобальні сервери часу теж не вихід через високий пінг і колосальний обсяг сучасного трафіку. Про це пише видання The New York Post.

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Що відомо

Коли швидкість передачі в комп'ютерних мережах вимірювалася кілобайтами, проблеми не було. Але сьогодні за ту саму секунду через оптоволокно передаються десятки гігабайт інформації. Якщо просто додати або відняти секунду, це може призвести до втрати безлічі важливих даних та створити серйозний ризик розсинхронізації систем.

Те ж саме стосується наукової діяльності – навіть якщо змінювати час строго за графіком перед початком робіт, це призведе до накопичення похибки у вимірах.

Проблема в тому, що виходу на даний момент немає. По-перше, Земля так і буде постійно сповільнюватися і прискорюватися. Вчені тільки почали відкривати фактори, через які це відбувається. Скласти прогноз хоча б на десяток років вперед зараз не можливо. По-друге, фахівці сперечаються про те, як на практиці реалізувати корекцію кожного дня всього на кілька мікросекунд і створити новий загальний стандарт часу.

Перша конференція з обговорення даної проблеми призначена на 2023 рік.