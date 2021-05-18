Розстрілювати космічне сміття з лазерної гармати з Землі: вчені запропонували цікавий метод

Нещодавнє некероване сходження з орбіти другого ступеня китайської ракети дав підстави для безлічі дискусій. Як варіант боротьби з невеликими частками сміття на орбіті австралійські вчені пропонують стріляти по них з лазерної гармати прямо з Землі.

Не секрет, що різні природні та штучні процеси у атмосфері Землі не лише заважають спостереженню небесних об'єктів, а й істотно гасять потужність лазерного випромінювання, спрямованого у космічний простір. Проблеми подібного роду вирішує такий розділ фізики, як адаптивна оптика.

Не пропустіть SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: чим особливий цей запуск

Оптична система, наприклад, телескоп, використовує лазерний промінь, відбитий від верхніх шарів атмосфери, для реєстрації внесених атмосферою спотворень, після чого за допомогою дзеркал зводить ці спотворення до мінімуму. Подібним чином можна налаштувати і лазерну гармату, щоб турбулентність атмосфери менше розсіювали лазерне випромінювання.

Що запропонували австралійські вчені

Як заявляють учені Дослідницької школи астрономії та астрофізики Австралійського національного університету в Канберрі, у них є можливість випробувати адаптивну оптику у складі лазерної гармати для зміни орбіт невеликих об'єктів космічного сміття, але немає грошей на проведення робіт.

Вчені впевнені, що 20-кВт інфрачервоний лазер зможе змінювати орбіти небезпечних об'єктів космічного сміття розміром від 1 до 10 см. Це не вирішить проблему накопичення сміття на орбіті, але допоможе відтермінувати скупчення сміття на орбітах, які активно використовуються у земних космічних програмах.

Цікаво Комашине око: прототип телескопу для пошуку астероїдів зробив перше фото

Потужність променя недостатня, щоб пошкодити літак або діючий супутник, але орбіту невеликих уламків він цілком може змінити, заявляють вчені, випереджаючи хвилю можливих збурень громадськості щодо використання "променів смерті".