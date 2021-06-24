Експерименти по розмноженню штучних створінь уже проводять. Нові об'єкти створюються з суміші цифрових "генів" двох батьків – віртуальної матері і фізичного батька. Рецепт відсилається в 3D-принтер.

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Цифрова еволюція

Ідея цифрової еволюції не нова. Але зараз, на думку Емми Харт, ми знаходимося в переломному моменті.

Штучний інтелект здатен шукати кращі шляхи для свого розвитку. Вчені вже неодноразово давали комп'ютеру завдання спроєктувати ту чи іншу деталь найоптимальнішим способом – від столів до турбін. У 2006 році NASA відправило в космос супутник з антеною, створеною за таким принципом.

Робот виробляє здатність до пересування на спині, коли його позбавляють усіх ніг. В іншому випадку він розвиває електронний ланцюг на чипі, коли інші елементи виявляються роз'єднаними.

При цьому штучна еволюція, на відміну від природної, може рухатися завдяки конкретним специфічним цілям, а не лише потребою виживання за будь-яку ціну. Таким чином, цифрова еволюція, ймовірно, буде процесом співпраці: люди визначать, що саме бажано змінити і для яких цілей, а машини — як це зробити.