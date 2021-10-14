Але підтоплення – це не єдина загроза для людей. Жителі районів, які постраждають найбільше, потраплятимуть у руйнівні шторми.

Цікаво Клієнт індійського магазину отримав мило замість iPhone 12

Що прогнозують вчені

Під найсильнішим ударом опиниться Азія, на яку припадає дев'ять з десяти мегаполісів, схильних до найбільшого ризику.

Територія, де проживає понад половина населення Бангладеш і В'єтнаму, опуститься нижче лінії довгострокового припливу.

Люди фактично опиняться по коліна в воді.

Також затоплення торкнеться частини Китаю, Індії та Індонезії.

Нинішні прогнози підвищення рівня моря і загроз, які воно представляє для прибережних міст, розраховані до кінця століття. Однак це не означає, що після цього ситуація різно покращиться. Навпаки, дослідження показують, що рівень океанів буде підвищуватися і надалі протягом сотень років після 2100 року. Цьому сприятимуть танення крижаних щитів і потепління води — незалежно від того, наскільки скорочуються викиди парникових газів.

Близько 5 відсотків населення світу сьогодні живуть на суші, яка виявиться нижче рівня моря, виходячи з кількості вже викинутого в атмосферу вуглекислого газу,

— заявили автори роботи.

Таким чином скорочення викидів не допоможе уникнути наслідків танення льодовиків. Людству терміново необхідно вигадати спосіб швидкого й ефективного вловлювання CO 2 з атмосфери – тобто видалення з неї вже викинутих газів, які й провокують ріст температури. Якщо цього не зробити, рівень моря виросте не менше, ніж на три метри вже найближчим часом.

До кінця цього десятиліття ми маємо шанс врятувати або зрадити сотні майбутніх поколінь,

– підсумували дослідники.

Нагадаємо, в Ісландії нещодавно запустили завод для вловлювання вуглекислого газу з повітря. Проте екологи все одно виступили проти цього проєкту.