Відомо, що перелітні птахи користуються "вбудованим GPS", що дає їм можливість орієнтуватися по магнітному полю Землі. Однак було неясно, які саме органи чуття відповідають за сприйняття магнітного поля.

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Таємниця птахів

У новому дослідженні вчені порівнювали криптохром вільшанки — перелітної пташки, яка мігрує з холодних регіонів у тепліші місця на Заході і півдні Європи – з криптохромами курей і голубів.

Що таке криптохром Це світлочутливий білок, здатний по-різному реагувати на синє світло в залежності від сили довколишнього магнітного поля. Нещодавно таку його властивість виявили у людей дослідники з Токійського університету. Причина полягає в тому, що одиночний електрон на зовнішній оболонці атома в білку може бути партнером іншого одиночного електрона в так званій радикальній парі, піддаючись ефекту квантової заплутаності. На характер цього партнерства може впливати магнітне поле. Під впливом певної дози енергії у вигляді синього світла пара радикалів буде реагувати по-різному в залежності від того, як вони заплутані.

Іншими словами, квантова природа відносин між двома електронами в структурі білка дозволяє використовувати світло для передачі сигналів різної сили магнітного поля, навіть такого слабкого, як земне.

Хоча голуби відомі тим, що знаходять дорогу додому на великих відстанях, вони не мігрують, що дозволило припустити, що їхній власний криптохром, можливо, не еволюціонував так само, як у вільшанки. Що ж стосується курей, вони, як відомо, не подорожують далі, ніж через дорогу.

Виявилося, що всі криптохроми птахів проявляють однакову поведінку, як і людські. Однак криптохром у вільшанок виявився здатний відчувати тонкий вплив магнітного поля Землі більшою мірою, ніж у курей і голубів.

Це означає, перелітні птахи, ймовірно, можуть "бачити" лінії магнітного поля планети, коли здійснюють навігацію.