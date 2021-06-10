Скільки людей насправді хотіли б жити вічно: вчені порахували

Вчені зі США запитали у людей, чи прийняли б вони таблетку безсмертя, якби отримали таку можливість. Результати свого дослідження вони опублікували у Science Direct.

Вчені опитали 911 американців. Респонденти відносилися до трьох категорій: молоді люди 18-28 років, літні, середній вік яких 72 роки, і старі з середнім віком 88 років).

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Результати дослідження

З'ясувалося, що лише третина американців хотіли б стати безсмертними.

33 відсотки респондентів сказали, що прийняли б таблетку для безсмертя.

42 відсотки відхилили б пропозицію.

25 відсотків не були впевнені у своєму виборі.

Серед молодих людей хотіли б жити вічно 34 відсотки опитаних, у літніх ця кількість склала 32 відсотки, а ось в групі старих людей уникнути смерті хотіли б лише 24 відсотки респондентів.

При цьому серед чоловіків виявилось більше охочих ніколи не помирати, ніж серед жінок.

Також дослідники запитали, в якому віці люди хотіли б зупинити старіння. Група молодих людей назвала вік 23 роки, тоді як літні й люди похилого віку воліли б залишитися 42-річними.