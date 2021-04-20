Для дослідження вчені обрали три метеорити, які впали на Землю в різних місця та в різний час. Їх поклали до спеціальної печі, де поступово розігрівали до температури, за якої з мінералів почали утворюватися гази.

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Метеорит Мигії / Фото Wikipedia

Усі три піддослідні камені – вуглецеві хондрити класу СМ. Це один з найпоширеніших типів метеоритів, які падають на Землю. Вони складаються з матеріалу, який сформував Сонце, Землю та інші тіла Сонячної системи.

Оскільки хондрити тугоплавкі, у них зберігаються одні з найбільш примітивних компонентів, з яких формувалася наша зоряна система. Розігрівши їх, ми вивільнимо ці компоненти, що дозволить їх дослідити.

Метеорит Агуас Зарказ / Фото Lunar and Planetary Institute

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Чого досягли вчені

Розділяючи за допомогою мас-спектрометру ізотопи та молекули , вчені фактично імітували процес формування атмосфери планети на ранньому етапі. Експеримент показав, що під час процесу «запікання» найбільше виділяється водяної пари.

Цитата «Використання метеоритів з нашої сонячної системи для розуміння екзопланет довкола інших зірок видається довільним, однак дослідження показують, що цей вид матеріалу доволі поширений довкола інших зірок» - сказала Мегі Томпсон, співавторка дослідження, аспірантка астрономії та астрофізики Каліфорнійського університету в Санта-Круз

Що потрібно знати про метеорити