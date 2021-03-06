Земля залишиться без кисню, виживуть лише бактерії: вчені підрахували термін придатності планети

Оскільки у NASA є лише один приклад життя на планеті з киснем – це наша Земля, то її вивчення, аналіз і прогнозування процесів може допомогти у пошуках життя у Всесвіті. Тому агентство замовило вченим дослідження, щоб на прикладі нашої планети зрозуміти, як і в який період розвитку екзопланет сліди кисню будуть служити маркерами іншопланетного життя.

Дослідники Кадзума Одзакі з Університету Тохо в Японії і Кріс Рейнхард з Технологічного інституту Джорджії створили комплексну модель для вивчення змін клімату, біології та геології Землі, щоб проаналізувати, як буде змінюватися планета й процеси на ній.

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Що змогли передбачити вчені

Прогноз передбачив, що кисень дуже швидко зникне з атмосфери Землі через мільярд років. Дуже швидко у даному випадку – це протягом 10 тисяч років, що за геологічними мірками лише мить.

Вся справа у тому, що Сонце у процесі старіння буде розігріватися і приблизно через мільярд років розігріється настільки, що почне розщеплювати вуглекислий газ в атмосфері нашої планети. На жаль, декарбонізація пройде з такою швидкістю, що незабаром по усій Землі припиниться процес фотосинтезу у рослина та найпростіших організмів. А якщо зупиниться фотосинтез, кисень перестане надходити у атмосферу, і це багатоклітинні організми загинуть.

Згідно з проведеним моделювання, рівень кисню у атмосфері Землі знизиться до однієї мільйонної частки від нинішнього стану всього за 10 тисяч років. Паралельно зростатиме рівень метану, який за той же проміжок часу збільшить концентрацію у атмосфері в 10 тисяч разів. У такій повітряній суміші зможуть жити лише бактерії. Багатоклітинна форма в сучасному розумінні в таких умовах не виживе.

Чому цей прогноз такий важливий

Фактично вчені надали NASA часові інтервали для пошуку кисневого життя на екзопланетах. Вважається, що кисень з'явився на Землі близько 2,4 млрд років тому під час так званої кисневої катастрофи, коли ціанобактерії порівняно швидко наситили атмосферу древньої Землі киснем і змінили хід еволюції на планеті. Додамо до цього ще один мільярд років, і кисень можна буде більше не шукати у атмосферах землеподібних планет.

Одзакі і Рейнхард прийшли до висновку, що кисень є важливим біомаркером, але він не може бути постійною характеристикою планет, на яких є життя. Це може змінити підхід до класифікації екзопланет, адже навіть без кисню на далеких світах може бути багато одноклітинної життя.