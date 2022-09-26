Творець комах-кіборгів обіцяє, що вони не захоплять світ і будуть використані лише для добра

Міжнародна група вчених створила комах-кіборгів з електронікою, підключеною до нервової системи, що дозволяє дистанційно керувати ними. Звучить знайомо? Подібне було в одному з епізодів "Чорного дзеркала" і закінчилося дуже погано.

Дослідники встановили модулі бездротового керування, що живляться від сонячних батарей, на спинах мадагаскарських тарганів. Стимулюючи сенсорні нерви, вчені змогли вказати їм, куди йти. Технологія наразі знаходиться на ранніх етапах свого розвитку. Її також можна застосувати до жуків і цикад.

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Таргани-кіборги

ЗМІ вже говорять про "армію дистанційно керованих комах-кіборгів, які можуть проникати у важкодоступні місця", але при цьому застерігають, що вченим потрібно обережно розвивати технологію, адже "ніхто не хоче ризикувати повстанням тарганів-кіборгів".

Дослідник Кенджіро Фукуда з Лабораторії тонкоплівкових пристроїв науково-дослідного інституту Riken пояснив варіанти використання, про які він і його команда мріють для своєї технології.

Зокрема, Фукуда та інші уявляють, що таргани-кіборги допомагають у пошуково-рятувальних місіях під час стихійних лих.

Маленькі комахи можуть поміститись у місцях, для яких люди занадто великі. Крім того, їхня витривалість також буде кращою.

Також вони знадобляться й для моніторингу навколишнього середовища.

Безумовно, існує багато способів, за допомогою яких людський розум може використовувати практично будь-яку технологію для зла, однак як мінімум тішить те, що наміри у вчених виключно добрі, а винахід ще далекий до ідеалу.