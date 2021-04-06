Під час дослідження двоє паралізованих чоловіків у віці 35 і 63 років, які раніше перенесли травми спинного мозку, використовували систему BrainGate з бездротовим передавачем, щоб вибрати об'єкт і ввести текст на звичайному планшетному комп'ютері.

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Як це працює

Система, описана в журналі IEEE Transactions on Biomedical Engineering, працює з використанням невеликого передавача, вага якого трохи перевищує 40 грамів. Кріпиться він на голові. Блок з передавачем підключається до електродної матриці, імплантованої в моторну кору головного мозку через порт, який застосовується в аналогічних дротових системах.

Вчені стверджують, що їм вдалося досягти такої ж точності та швидкості передачі даних, що і при використанні обладнання з дротами. Повідомляється, що технологія BrainGate здатна автономно функціонувати до 24 годин, що дозволяє використовувати інтерфейс мозок-комп'ютер навіть під час сну, і людині більше не потрібно бути прив'язаним до стаціонарного обладнання. Таким чином можна зібрати більше даних для вивчення.

Дослідники впевнені, що завдяки новому інтерфейсу зможуть спостерігати за мозковою активністю людей протягом тривалого періоду, що раніше було майже неможливо. У перспективі це допоможе розробити методи декодування, що дозволить істотно розширити можливості для людей з паралічем.