Дослідження насамперед покликане допомогти майбутній місії Artemis. В її рамках на Місяць відправлять людей, які почнуть створення місцевої інфраструктури.

Цікаво Грайте з комфортом: ґеймерські аксесуари для тих, хто прагне перемоги

Будинки на Місяці

Якщо експеримент пройде вдало, це вирішить велику кількість проблем майбутніх місій. Річ у тім, що створення будь-яких структур на інших планетах потребує величезної кількості будівельних матеріалів та інструментів. Проте, якщо місячний ґрунт виявиться хорошим матеріалом для 3D-друку, майбутнім колоністам знадобиться лише один інструмент – 3D-принтер.

Щоб перевірити свої припущення, NASA в рамках проєкту Redwire Regolith Print доставило на МКС спеціальний 3D-принтер, який спробує виконати друк з використанням місячного реголіту. Для початку перевірять саму можливість такого друку.



Принтер, який надрукує об'єкт з місячного реголіту / Фото Redwire Space

Отриманий матеріал тестуватимуть на міцність прямо на МКС, де створені унікальні умови, недоступні ніде на Землі.

Нагадаємо, з нещодавньої доповіді генерального інспектора НАСА стало відомо, що скафандри xEMU, які збираються використовувати для висадки на Місяць, не встигають завершити до 2024 року. Це означає, що й сама місія Artemis відкладається. Затримка уже складає близько двадцяти місяців і пов'язана вона з нестачею фінансування, пандемією та технічними проблемами.

Найімовірніше, скафандри будуть готові лише у квітні 2025 року. Лише після цього висадка буде можливою.

Якщо ви шукаєте надійну техніку, ми знаємо виробника з бездоганною репутацією, який на українському ринку вже 16 років. Будьте певні: в ASUS можна підібрати техніку на будь-який смак та гаманець. Деталі – на сайті.