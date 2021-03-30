По всьому світу активно розгортається технологія 5G. Вона забезпечує високу швидкість передачі даних, надаючи доступ до контенту найвищої якості. Фахівці технологічного інституту Джорджії знайшли їй ще одне застосування – бездротову передачу енергії.

Вчені розробили невелику антену, яку потім видрукували на 3D-принтері. Вона дозволяє перетворювати отриманий сигнал 5G в електричний струм.

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Деталі та перспективи

5G-сигнал доступний в декількох варіантах. Кожен має свої переваги й недоліки. Найбільші швидкості забезпечує міліметровий діапазон (mmWave), який передає кілька гігабіт за секунду. Це означає, що він має високий потенціал для отримання електричної енергії.

Подібна ідея у вчених виникала й раніше. Однак тоді для отримання струму використовували досить габаритну антену, яка робила весь задум непрактичним. Розробка технологічного інституту Джорджії пропонує інший підхід. Завдяки використанню компонента під назвою "лінза Ротмана", що має шипасту форму, антену вдалося зменшити до розмірів людської долоні, зробити її пласкою і гнучкою.

Нова антена поглинає у 21 раз більше енергії, ніж стандартна аналогічного розміру. Мова йде всього про 6 мікроватт, які можна отримати на відстані 180 метрів від передавача 5G за умови прямої видимості. Це зовсім небагато, але достатньо для живлення датчиків і простих пристроїв.

Команда вважає, що бездротова передача енергії в мережах 5G має велике майбутнє, якщо оператори стільникового зв'язку з'ясують, як стягувати за неї плату.

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