Вчені оцінили "термін придатності" організму: як довго може жити людина

Вчені проаналізували дані, отримані від більше ніж півмільйона людей. Застосувавши вірну методику науковцям вдалося оцінити максимальну тривалість життя людини. Детальніше про це читайте на Техно24.

Група геронтологів для дослідження вивела єдину змінну, яка віддзеркалює швидкість старіння людини. Ця змінна – це індикатор динамічного стану організму, що має назву DOSI. Чим сильніше показник DOSI коливається – тим гірший стан людини. Вчені встановили, що чим молодша людина – тим швидше затухають ці коливання, тобто організм швидше приходить в норму. На основі цього встановили вік, після якого коливання біомаркера віддзеркалять фатальний стан організму. Згідно з дослідженням, максимальний час існування організму склав 120 років.

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Розподіл DOSI в популяції; чим старша когорта, тим більше в ній людей з сильними відхиленнями від середнього значення / Фото Nature

Чи може людина прожити більше

Так, може. В тому ж дослідженні вчені повторили всій експеримент, обравши інший параметр – рівень фізичної активності. Тенденція була такою самою, та максимальна тривалість життя збільшилася до 150 років.

Як працює модель старіння згідно з дослідженням

Вчені побудували графік, який показує, як змінюється стан людини з віком.

Біла лінія (D) – це життя людини. А – це басейн стабільності, який відділений бар'єром (В) від області нестабільності (С). Лінії 1 та 2 демонструють коливання показника DOSI протягом життя.

Схема показує, як з віком кривина бар'єру падає, а коливання DOSI затухають повільніше та стають сильнішими. Через це лінія DOSI потрапляє до області нестабільності, де коливання не затухають, а наближають до смерті.

Перебуваючи в обасті нестабільності людина повністю втрачає здатність відновлювати організм. Найменший стрес буде фатальним.



Траєкторія старіння / Фото Nature

Які висновки зробили вчені

Опираючись на своє дослідження геронтологи заявили, що сучасні ліки не дозволять продовжити час життя. Вони будуть впливати лише на амплітуду коливань DOSI. Ліки, на думку вчених, повинні впливати на основу проблеми. Тобто не допускати зниження бар'єру між стабільним та нестабільним станами.