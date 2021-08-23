Вчені оцінили кількість міжзоряних об'єктів у Сонячній системі: дослідження

Не дивлячись на усі наші телескопи та потужності, міжзоряних об'єктів було виявлено лише два: астероїд Оумуамуа та комета Борисова. Прямо скажемо, – не дуже багато. Та з'явилися розрахунки, в яких говориться, що таких об'єктів у Сонячній системі має бути на порядок більше.

Розрахунки провели два науковці з кафедри астрономії Гарвардського університету: Амір Сирадж та скандальний Аві Леб. Згідно з дослідженням астрономів, об'єктів, які утворилися біля інших зірок у Сонячній системі, має бути величезна кількість. Але чому ми виявили лише два такі об'єкти?

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Де "ховаються" міжзоряні об'єкти

Хмара Оорта – це гіпотетична область Сонячної системи, яка значно віддалена від Сонця. У Хмарі сконцентровані льодяні уламки. Саме звідти до "нас" прилітають довгоперіодичні комети. Вважається, що Хмара Оорта утворилася із залишків матеріалу, з якого сформувалася сама Сонячна Система, а також з об'єктів, які були викинуті гравітацією планет з внутрішніх областей системи.

Та Сирадж з Лебом припускають, що більшу частину гіпотетичної Хмари складають міжзоряні об'єкти. Оскільки напряму ми не можемо довести навіть існування Хмари Оорта, то й визначити співвідношення міжзоряних об'єктів та об'єктів, утворених біля Сонця теж не можемо. Тому лишається використовувати розрахунки, що й зробили вчені.

Також вчені зауважують, що міжзоряними об'єктами наповнені й внутрішні райони Сонячної системи. Виявити нам їх не вдається через обмеження у техніці. Та запуск нової обсерваторії Large Synoptic Survey Telescope у 2022 році, впевнені вчені, допоможе виявити численних міжзоряних гостей.