Вчені отримали зображення магнітних полів навколо чорної діри за допомогою поляризованого світла

Після вражаючої публікації у 2019 році першого зображення чорної діри астрономи зробили новий крок на шляху до розуміння цих масивних космічних об'єктів. Дослідники пролили світло на те, як магнітні поля поводяться поблизу чорних дір.

Перше в історії фото чорної діри

У 2019 Європейська Південна Обсерваторія (ESO) повідомила про досягнення, важливість якого для астрономії було складно переоцінити: дослідникам вдалося отримати перше пряме візуальне зображення надмасивної чорної діри і її "тіні".

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Це було перше в історії пряме зображення чорної діри – об'єкт масою 6,5 мілярда сонячних мас, що лежить у центрі галактики Messier 87 у сузір'ї Діви на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Зображення показувало яскраве кільце з темним центром, яке було тінню чорної діри. При зйомці цього зображення астрономи помітили значну кількість поляризованого світла навколо чорної діри, а складна робота в цьому напрямку дозволила побачити магнітні поля.

Поляризовані світлові хвилі мають іншу орієнтацію і яскравість у порівнянні з неполяризованим світлом. І точно так само, як світло поляризується, коли проходить через деякі сонцезахисні окуляри, воно поляризується, коли випромінювання відбувається в намагнічених і гарячих середовищах. Оскільки поляризація є ознакою наявності магнітних полів, це зображення ясно показує, що кільце чорної діри сильно намагнічене.



Магнітні поля поблизу чорної діри / Фото ESO

Це перший випадок, коли астрономам вдалося виміряти поляризацію так близько до краю чорної діри. Нове зображення чорної діри не тільки вражає, а й дозволяє отримати інформацію про потужні джети, що випромінюються з М87. Яскраві джети – це струмені енергії і речовини, що виривається з ядра галактики M87 і тягнуться на 5000 світлових років від центру галактики. Це одна з найбільш загадкових і незвичайних за масштабами енерговиділення особливостей даної галактики. Велика частина матерії навколо чорної діри потрапляє всередину неї, але деякі частинки уникають поглинання і викидаються далеко у всесвіт у вигляді джетів.



Джет в галактиці M87 в поляризованому світлі / Фото ESO

Показавши чорну діру в галактиці M87 через поляризоване світло, команда отримала краще уявлення про горизонт подій чорної діри, який також відомий як "точка неповернення". Це просторово-часова область, чиє гравітаційне тяжіння настільки велике, що її вже не може покинути жоден об'єкт, у тому числі світлові кванти. Вони також змогли краще вивчити взаємодію з аккреційним диском об'єкта – хмарою гарячого газу і іншого дифузного матеріалу, який падає в сторону чорної діри і закручується навколо неї.

Спостереження команди і новий погляд на об'єкт в галактиці M87 поглиблюють розуміння вченими структури магнітних полів безпосередньо за межами чорної діри – досі залишається загадкою, як джети, більші, ніж сама галактика, випромінюються з чорної діри.