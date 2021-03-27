Вчені отримали зображення магнітних полів навколо чорної діри за допомогою поляризованого світла

Джерело:Space
Після вражаючої публікації у 2019 році першого зображення чорної діри астрономи зробили новий крок на шляху до розуміння цих масивних космічних об'єктів. Дослідники пролили світло на те, як магнітні поля поводяться поблизу чорних дір.
У 2019 Європейська Південна Обсерваторія (ESO) повідомила про досягнення, важливість якого для астрономії було складно переоцінити: дослідникам вдалося отримати перше пряме візуальне зображення надмасивної чорної діри і її "тіні".
Цікаво Глибоко у надрах Землі можуть бути приховані величезні фрагменти іншої планети
Це було перше в історії пряме зображення чорної діри – об'єкт масою 6,5 мілярда сонячних мас, що лежить у центрі галактики Messier 87 у сузір'ї Діви на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Зображення показувало яскраве кільце з темним центром, яке було тінню чорної діри. При зйомці цього зображення астрономи помітили значну кількість поляризованого світла навколо чорної діри, а складна робота в цьому напрямку дозволила побачити магнітні поля.
Поляризовані світлові хвилі мають іншу орієнтацію і яскравість у порівнянні з неполяризованим світлом. І точно так само, як світло поляризується, коли проходить через деякі сонцезахисні окуляри, воно поляризується, коли випромінювання відбувається в намагнічених і гарячих середовищах. Оскільки поляризація є ознакою наявності магнітних полів, це зображення ясно показує, що кільце чорної діри сильно намагнічене.
Магнітні поля поблизу чорної діри / Фото ESO
Це перший випадок, коли астрономам вдалося виміряти поляризацію так близько до краю чорної діри. Нове зображення чорної діри не тільки вражає, а й дозволяє отримати інформацію про потужні джети, що випромінюються з М87. Яскраві джети – це струмені енергії і речовини, що виривається з ядра галактики M87 і тягнуться на 5000 світлових років від центру галактики. Це одна з найбільш загадкових і незвичайних за масштабами енерговиділення особливостей даної галактики. Велика частина матерії навколо чорної діри потрапляє всередину неї, але деякі частинки уникають поглинання і викидаються далеко у всесвіт у вигляді джетів.
Джет в галактиці M87 в поляризованому світлі / Фото ESO
Показавши чорну діру в галактиці M87 через поляризоване світло, команда отримала краще уявлення про горизонт подій чорної діри, який також відомий як "точка неповернення". Це просторово-часова область, чиє гравітаційне тяжіння настільки велике, що її вже не може покинути жоден об'єкт, у тому числі світлові кванти. Вони також змогли краще вивчити взаємодію з аккреційним диском об'єкта – хмарою гарячого газу і іншого дифузного матеріалу, який падає в сторону чорної діри і закручується навколо неї.
Спостереження команди і новий погляд на об'єкт в галактиці M87 поглиблюють розуміння вченими структури магнітних полів безпосередньо за межами чорної діри – досі залишається загадкою, як джети, більші, ніж сама галактика, випромінюються з чорної діри.