Астрономи отримали перші чіткі знімки диску газу й пилу біля далекої екзопланети

Радіотелескопи провели спостереження за навколопланетним диском газового гіганта PDS 70c – скупченням газу й пилу, де народжуються його майбутні супутники.

Два роки тому астрономи, що працюють на масиві радіотелескопів ALMA, отримали перші знімки навколопланетного диска далекої екзопланети PDS 70c. Це молодий, ще не повністю сформований газовий гігант, розташований на відстані близько 370 світлових років.

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Нещодавно за допомогою ALMA вдалося отримати більш детальні зображення його диска – газу, пилу та уламків, що скупчилися на орбіті навколо молодої планети.

У нашій роботі представлено чітке виявлення диска, в якому можуть відбуватися утворення супутників. Зображення ALMA отримані з великою роздільною здатністю. Ми можемо ясно визначити, що диск пов'язаний з планетою, і вперше оцінити його розміри, – каже Міріам Беністі, одна з авторів роботи.

За її словами, минулі спостереження не давали змоги однозначно відокремити диск від навколишнього фону.

Екзопланета перебуває поблизу молодої змінної зірки PDS 70 у сузір'ї Центавра. Дві екзопланети у цій системі відкрили у 2018 і 2019 роках, вони також надзвичайно молоді та обидва відносяться до класу газових гігантів, схожих з нашим Сатурном і Юпітером.

Що виявили вчені під час дослідження екзопланети

Нові дані ALMA показали, що навколопланетний диск PDS 70c тягнеться на відстань до 1,2 астрономічної одиниці (середньої відстані від Землі до Сонця) і містить достатньо речовини для формування трьох супутників розмірами з наш Місяць.

Також вченим вдалося розглянути сусідню планету PDS 70b – на відміну від PDS 70с, у неї ніякого диска не виявили. Швидше за все, більшу частину речовини з орбіти PDS 70b була перетягнена більшою сусідкою.



Зліва – система PDS 70; праворуч – збільшений фрагмент: планета PDS 70с і її навколопланетного диск / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Чому це важливе відкриття і що воно дає

Динаміка обміну речовиною між молодою планетою і навколопланетним диском багато у чому визначає її подальшу еволюцію й появу супутників. Тому такі спостереження виключно важливі для розуміння процесів формування планет і супутників, і вчені продовжать дослідження системи PDS 70.