Вчені опублікували новий каталог об'єктів в околицях Сонця

Над каталогом працювала команда європейських вчених. Робота велася на базі інформації, яку зібрав телескоп Європейського космічного агентства Gaia.

До каталогу увійшов 541 об'єкт у 464-х зоряних системах. Усі об'єкти знаходяться в радіусі 10 парсек від Сонця. Завдяки проведеному дослідженню вдалося уточнити координати об'єктів, спектральні класи зірок та напрямки їх руху.

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10 парсек – це відстань, еквівалентна 32,6 світловим рокам.



Околиці Сонця / Фото Galaxy Map

Які об'єкти увійшли до каталогу

За спектральними класами розподіл наступний:

4 зорі спектрального класу А;

8 – класу F;

18 – класу G (до такого ж класу належить і наше Сонце);

38 – класу K (помаранчеві карлики);

249 – класу M (червоні карлики);

20 – білі карлики;

86 – коричневі карлики;

77 – підтверджені екзопланети;

41 – спектр не вдалося визначити.

За кількістю об'єктів по системах розподіл такий: