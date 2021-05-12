Вчені опублікували новий каталог об'єктів в околицях Сонця

Над каталогом працювала команда європейських вчених. Робота велася на базі інформації, яку зібрав телескоп Європейського космічного агентства Gaia.
До каталогу увійшов 541 об'єкт у 464-х зоряних системах. Усі об'єкти знаходяться в радіусі 10 парсек від Сонця. Завдяки проведеному дослідженню вдалося уточнити координати об'єктів, спектральні класи зірок та напрямки їх руху.
Читайте на сайті Дванадцять найвищих гір Сонячної системи: фото10 парсек – це відстань, еквівалентна 32,6 світловим рокам.
Околиці Сонця / Фото Galaxy Map
Які об'єкти увійшли до каталогу
За спектральними класами розподіл наступний:
- 4 зорі спектрального класу А;
- 8 – класу F;
- 18 – класу G (до такого ж класу належить і наше Сонце);
- 38 – класу K (помаранчеві карлики);
- 249 – класу M (червоні карлики);
- 20 – білі карлики;
- 86 – коричневі карлики;
- 77 – підтверджені екзопланети;
- 41 – спектр не вдалося визначити.
За кількістю об'єктів по системах розподіл такий:
- 245 систем мають лише один компонент;
- 70 – два;
- 19 – три;
- 3 – чотири;
- 2 – п'ять компонентів.