Вчені опублікували новий каталог об'єктів в околицях Сонця

12 травня 2021 , 05:04
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Джерело:

The Universe Space Tech

Над каталогом працювала команда європейських вчених. Робота велася на базі інформації, яку зібрав телескоп Європейського космічного агентства Gaia.

До каталогу увійшов 541 об'єкт у 464-х зоряних системах. Усі об'єкти знаходяться в радіусі 10 парсек від Сонця. Завдяки проведеному дослідженню вдалося уточнити координати об'єктів, спектральні класи зірок та напрямки їх руху.

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10 парсек – це відстань, еквівалентна 32,6 світловим рокам.


Околиці Сонця / Фото Galaxy Map

Які об'єкти увійшли до каталогу

За спектральними класами розподіл наступний:

  • 4 зорі спектрального класу А;
  • 8 – класу F;
  • 18 – класу G (до такого ж класу належить і наше Сонце);
  • 38 – класу K (помаранчеві карлики);
  • 249 – класу M (червоні карлики);
  • 20 – білі карлики;
  • 86 – коричневі карлики;
  • 77 – підтверджені екзопланети; 
  • 41 – спектр не вдалося визначити.

За кількістю об'єктів по системах розподіл такий:

  • 245 систем мають лише один компонент;
  • 70 – два;
  • 19 – три;
  • 3 – чотири;
  • 2 – п'ять компонентів.
Автор: Вячеслав Журба