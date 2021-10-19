Вчені описали наслідки ядерної війни для атмосфери Землі: чи зможе людство вижити
Джерело:Science Alert
Ядерна війна, якою б вона не була, стане катастрофою як для людства, так і для всієї планети. Щоб показати її вплив на навколишнє середовище, особливо на атмосферу, кліматологи провели моделювання й показали, що станеться зі світом у такому випадку.
В процесі моделювання вчені застосували найсучасніші робочі моделі. Вони враховують складні хімічні реакції, які можуть відбутися в стратосфері через вплив диму. Дослідження все опублікували опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research: Atmospheres.
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Наслідки ядерної війни
У 1980 роках з'явилися перші такі передбачення на випадок війни із застосуванням атомних бомб. Тоді вони описували ядерну зиму: вона настає внаслідок задимлення і блокування доступу сонячного світла (як після самих вибухів, так і внаслідок пожеж, до яких вони призведуть). Сучасна ж модель стверджує протилежне.
- Початковий тепловий ефект ядерних вибухів призведе до руйнування озонового шару і нагрівання стратосфери.
- Глобальне застосування зброї призведе до втрати озонового шару в середньому на 75 відсотків протягом 15 років, а регіональна знищить 25 відсотків озонового шару за 12 років.
- Але не лише самі вибухи сприятимуть втраті озону. Дим, який вони по собі залишать, призведе до зменшення фотохімічних реакцій, що завадить природним атмосферним взаємодіям.
- Спочатку дим дійсно заблокує сонячні промені. Проте розсіється він уже через кілька років. Тоді через пошкоджений озоновий шар до Землі проб'ються згубні ультрафіолетові промені – найбільш небезпечна частина спектра, яка зараз блокується атмосферою.
- Ультрафіолет вплине на всі живі організми й на більшість процесів. Найімовірніше зазнають краху цілі екосистеми.
- Люди, які переживуть вибухи, страждатимуть від агресивного раку шкіри.
- Сільське господарство також зазнає руйнівного впливу. Це призведе до нестачі продовольства.
- Адаптація до нових умов у цьому випадку не спрацює, кажуть учені.
- Температури продовжать рости, як і УФ-випромінювання.
Дослідники при цьому попереджають: такі наслідки матиме як глобальний, так і локальний конфлікт із застосуванням ядерної зброї – вони торкнуться всіх, хто виживе.