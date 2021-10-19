В процесі моделювання вчені застосували найсучасніші робочі моделі. Вони враховують складні хімічні реакції, які можуть відбутися в стратосфері через вплив диму. Дослідження все опублікували опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

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Наслідки ядерної війни

У 1980 роках з'явилися перші такі передбачення на випадок війни із застосуванням атомних бомб. Тоді вони описували ядерну зиму: вона настає внаслідок задимлення і блокування доступу сонячного світла (як після самих вибухів, так і внаслідок пожеж, до яких вони призведуть). Сучасна ж модель стверджує протилежне.

Початковий тепловий ефект ядерних вибухів призведе до руйнування озонового шару і нагрівання стратосфери .

. Глобальне застосування зброї призведе до втрати озонового шару в середньому на 75 відсотків протягом 15 років, а регіональна знищить 25 відсотків озонового шару за 12 років.

Але не лише самі вибухи сприятимуть втраті озону. Дим, який вони по собі залишать, призведе до зменшення фотохімічних реакцій, що завадить природним атмосферним взаємодіям.

Спочатку дим дійсно заблокує сонячні промені. Проте розсіється він уже через кілька років. Тоді через пошкоджений озоновий шар до Землі проб'ються згубні ультрафіолетові промені – найбільш небезпечна частина спектра, яка зараз блокується атмосферою.

– найбільш небезпечна частина спектра, яка зараз блокується атмосферою. Ультрафіолет вплине на всі живі організми й на більшість процесів. Найімовірніше зазнають краху цілі екосистеми.

Люди, які переживуть вибухи, страждатимуть від агресивного раку шкіри.

Сільське господарство також зазнає руйнівного впливу. Це призведе до нестачі продовольства.

Адаптація до нових умов у цьому випадку не спрацює, кажуть учені.

Температури продовжать рости, як і УФ-випромінювання.

Дослідники при цьому попереджають: такі наслідки матиме як глобальний, так і локальний конфлікт із застосуванням ядерної зброї – вони торкнуться всіх, хто виживе.