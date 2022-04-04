Вчені оголосили про практично повне розшифрування геному людини

Пройшло вже 20 років з моменту завершення проєкту "Геном людини", в рамках якого вчені за 10 років секвенували геном людини. Попри те, що зазвичай про цю подію говорять як про розшифрування всього геному, насправді в рамках проєкту було секвеновано 92% послідовностей нуклеотидів ДНК.

Напередодні була опублікована стаття, яка розповідає про розшифровку практично всіх пар основ. Якщо точніше, мовиться про 200 мільйонів пар.

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Таким чином, зараз вчені мають практично повністю розшифрований геном людини, хоча все ще залишаються недоторканими 10 мільйонів пар.

Послідовності геному, що раніше не піддавалися розшифровці, тепер відомі, включають захисні теломери і щільні виступи – центроміри, які зазвичай розташовані в середині кожної хромосоми і допомагають організувати її реплікацію.

Також майже повністю виявлено короткі плечі п'яти хромосом, у яких центроміри скошені до кінця. Було відомо, що ці короткі плечі містять багато генів, що кодують основу рибосом.

Чому це важливо

Новий еталонний геном назвали T2T-CHM13. Вчені відзначають, що ці частини геному людини важливі для розуміння генетичних захворювань, людської різноманітності та еволюції, а також у розуміння, як у цілому працює геном.