Вчені зазначають, що нові дані допоможуть ефективніше боротися з цим інвазивних видом, який завдає серйозної шкоди новозеландським екосистемам. Дика природа Нової Зеландії сильно страждає від чужорідних видів, які потрапили на архіпелаг завдяки людині.

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Дослідження міграції новозеландських їжаків

Команда зоологів на чолі з Ніколасом Фостером з Університету Отаго зосередила увагу на звичайних їжаках, які потрапили в Нову Зеландію в XIX столітті і широко розселилися по Північному й Південному островах. Як і інші завезені ссавці, ці комахоїдні негативно впливають на місцеву екосистему, зокрема, розоряють пташині гнізда. Крім того, на новому місці вони змінюють звички:

зимують по кілька особин в одному гнізді;

і частіше поїдають рослинні корми.

Фостер і його колеги вирішили з'ясувати, як їжакам вдається виживати в новозеландських горах, де вони зустрічаються до 2000 метрів над рівнем моря. Дослідники висунули гіпотезу, що їжаки живуть в альпійській зоні лише влітку, коли тут багато їжі, а з приходом зими, щоб уникнути сильних холодів, спускаються в долини. Тут вони можуть довше зберігати активність, накопичувати більше жиру і менше часу проводити в сплячці.

Хоча міграції не характерні для їжаків, автори припустили, що така стратегія може підвищити виживаність цих комахоїдних під час критичного періоду зимової сплячки, який не переживають до третини дорослих особин.

Навіщо їжакам одягнули наплічники з GPS-трекерами

Щоб перевірити ідею про міграцію, вчені відправилися на Південний острів Нової Зеландії. З січня по березень 2020 року, тобто протягом південного літа, вони зловили на висоті 1550-1800 метрів шість дорослих самок їжаків і позначили їх рюкзачками з GPS-трекерами.

Раз на два-три тижні помічених особин повторно відловлювали, щоб зважити і замінити розряджені датчики на нові. Дослідження завершилося з приходом південної зими, у квітні-травні, через кілька тижнів після того, як їжаки, які живуть в долинах Південного острова, впадають в сплячку. За цей час дві самки встигли народити дитинчат.

Результати дослідження

Фостеру і його співавторам не вдалося виявити ніяких свідчень, що їжаки залишають альпійську зону після того, як тут настають холоди і випадає сніг. Замість цього чотири з п'яти особин, що дожили до кінця дослідження, залишилися на тій же висоті, де провели літо і осінь, і впали в сплячку в гніздах. Лише один їжак на початку зими спустився трохи нижче, проте в кінці травня зоологи виявили його сплячим в гнізді на тій же висоті, де він жив в теплу пору року.

Цікаво, що вже в середині березня їжаки часом ставали неактивними на термін до трьох днів. Оскільки сніг на той час ще не випав, швидше за все, вони реагували на тимчасове зниження температури.

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Таким чином, їжаки навчилися жити в новозеландських горах протягом всього року, впадаючи в сплячку в найсуворішу пору. Судячи з усього, вони не мігрують в долини через те, що витрати на таку подорож переважують вигоду від довшого періоду годування і більш м'яких температур. При цьому сплячка їжаків навіть в найхолодніших регіонах Нової Зеландії триває менше, ніж в північних частинах Європи, де вона може тривати до восьми місяців.