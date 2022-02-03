Вчені навчилися виявляти зіткнення зірок з "астероїдами" із темної матерії

Попри те, що, на думку вчених, темної матерії у Всесвіті багато, досі виявити її є надзвичайно складним завданням. Завдяки новому методу вчені зможуть виявляти "ударні хвилі", які виникають через зіткнення астероїдів з темної матерії з зірками.

Чому темну матерію вкрай важко виявити

Поширена гіпотеза стверджує, що темна матерія не відображає, не поглинає і не випромінює світла, тому її так важко виявити. Проте вчені впевнені, що вона взаємодіє зі світлом і звичайною матерією завдяки силам гравітації настільки, що подібна матерія впливає на рух зірок та інших космічних об'єктів. За деякими підрахунками, темної матерії у Всесвіті вп'ятеро більше, ніж звичайної.

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Згідно з новим дослідженням, проведеним Національною прискорювальною лабораторією SLAC (США) та Університетом Париж-Саклі, при проходженні крізь зірки темна матерія може викликати сплески унікальних сигналів, які можна спостерігати у звичайних телескопах.

Більшість параметрів темної матерії невідомі, але вчені в рамках дослідження мають намір сконцентрувати увагу на об'єктах, за масою приблизно еквівалентних астероїдам.

Вчені стверджують, що раніше багато дослідників шукали або окремі частинки з масою, еквівалентній масі атомних ядер, або скупчення масою з планету чи зірку. У новій роботі увага приділяється об'єктам проміжної маси, еквівалентній масі астероїду.

Раніше вважалося, що такі об'єкти складно вивчати, оскільки вони дуже рідкісні, щоб зіштовхуватися із Землею, і занадто малі, щоб їх можна було помітити у космосі.

Як виявити "астероїди" з темної матерії

Якщо такі астероїди справді існують, вони повинні час від часу проходити крізь астрономічні об'єкти, виявляючи себе. Команда дослідників вважає, що при проходженні астероїдів крізь зірки на великій швидкості утворюється своєрідна "ударна хвиля". Досягаючи поверхні зірки, вона викликає короткочасний спалах у видимому, ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах, який можна побачити за допомогою телескопів.

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При цьому сигнали дуже нагадуватимуть звичайні спалахи на Сонці або інших зірках. Вчені знайшли вихід – слід спостерігати світила з УФ-випромінюванням низької інтенсивності на кшталт помаранчевих карликів і тих, що розташовані в кульових скупченнях, де, ймовірно, є великі концентрації темної матерії.

Завдяки цьому легше побачити сплеск "сигналів". Вчені вважають, що зареєструвати такі спалахи можуть наявні телескопи. При цьому на сигнали не потрібно буде полювати спеціально – їх можна буде виявляти під час аналізу звичайних знімків.