Метод відомий як імпульсний джоульовий нагрів. У цій техніці використовується "спалах" електрики, щоб нагріти вуглець, перетворюючи його в остаточну форму, яка визначається довжиною спалаху. Електричний струм пропускається через матеріали, які мають у своїй структурі вуглець, нагріваючи їх приблизно до 2 727 градусів за Цельсієм.

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Фотографія концентричного вуглецю – атоми вуглецю сформували оболонку довкола наноалмазного ядра / Фото ACS Nano

Майбутні перспективи проєкту

Дослідники вдосконалили процес для створення інших матеріалів. Початкові спалахи тривали 10 мілісекунд, але команда виявила, що змінюючи тривалість спалаху від 10 до 500 мілісекунд, вони також можуть перетворити вуглець в інші форми. Наприклад, в наноалмази та концентричний вуглець, в якому атоми вуглецю утворюють оболонку навколо ядра наноалмазів.

Також дослідники почали експериментувати із фтором, додаючи його до вуглецю. Елемент допомагає атомам вуглецю більш міцно злипатися, що дозволяє виробляти наноалмази в більш сприятливих умовах, які не потребують дуже високого тиску.

Команда говорить, що новий метод швидкого перетворення вуглецю допоможе виробляти необхідні матеріали у великих кількостях, що традиційно складно зробити.