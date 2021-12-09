Вчені навчилися перетворювати метан у корисні хімічні сполуки

9 грудня 2021 , 16:30
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Джерело:

Nature Catalysis

Сьогодні Земля фактично потерпає від глобального потепління. Критичну роль у цьому відіграють парникові гази. Одним з найнебезпечніших з них – метан, який є "високоефективним" парниковим газом, хоча його концентрація в атмосфері менша за концентрацію води чи вуглекислого газу.

Та, хоча мало в атмосфері відносно вуглекислого газу та водяної пари, він небезпечніший за них. Тому науковці думають, як зменшити викиди метану та навитися високоефективно перетворювати його на інші сполуки, корисні для людей. Й тут спеціалісти стикаються з проблемами.

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Рівень викидів метану в атмосферу / Фото Phys

Перетворити метан

Проблема з метаном полягає не у тому, що він хімічно складний – молекула цього газу складається з атома вуглецю та чотирьох атомів водню. Проблему становлять міцні вуглецево-водні зв'язки між атомами, які дуже тяжко розірвати, щоб розкласти метан на складові частини. Переважно це відбувається під дією високих температур та змішуванням газу з киснем, що призводить до отримання метанолу, водню та аміаку. Але цей процес синтезу складний та дорогий.

Шукаючи шляхи виходу з такої ситуації, науковці відкрили ефективний каталізатор – одного-двох прошарків платини, які мають товщину в один атом. Платина наноситься на двомірні карбідні структури металу (MXenes). Уся конструкція виконує роль каталізатора хімічної реакції, яка високоефективно розділяє метан на етан та етилен, які можна використовувати у промисловості. Також технологія може видаляти водень з природного газу. 

Під час тестів каталізатор міг працювати близько 72 годин безперервно без жодних проблем. Це натякає на довговічність такого "фільтра", що зробить його дешевою заміною старої технології розділення метану. 

Автор: Вячеслав Журба