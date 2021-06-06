Вчені навчили робота імітувати людські емоції: результат поки що лякає

13:03

Людство весь час вдосконалює роботів, щоб ті могли виконувати все більше функцій замість людини. Іншою стороною цієї еволюції машин є намагання наблизити їхній зовнішній вигляд і поведінку до людських. Чергову таку спробу зробили вчені з Колумбійського університету.