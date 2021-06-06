Дослідники створили робота, який вміє імітувати людські емоції. Робота назвали Єва. На думку розробників, емоції повинні викликати у людей більшу довіру.

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Як Єва імітує емоції

У робота є вбудована камера. Вона знімає обличчя людини навпроти, аналізує дані, і після цього двигуни всередині черепа регулюють кабелі, які прикріплені до різних точок м'якої тканини на обличчі.

В арсеналі Єви шість базових емоцій:

гнів,

відраза,

страх,

печаль,

радість,

здивування.

Єва імітує емоції: відео

Також Єва може висловлювати суміш емоцій, наприклад радість з подивом.

Щоб отримати різні поєднання емоцій, вчені змусили робота довільно рухати м'язами. Всі комбінації записували на відео, потім переглядали, аналізували та вибирали найкращі варіанти, які найбільше були схожі на справжні людські емоції.