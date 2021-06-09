Комп'ютер навчили пророкувати вподобання людини за сигналами мозку

Команда дослідників з Данії та Фінляндії продемонструвала можливість передбачення індивідуальних вподобань на основі порівняння реакції мозку однієї людини з іншими. Метод можна застосовувати для підбору персоналізованого контенту або чого завгодно іншого.

Як кажуть дослідники, перспективи технології майже безмежні – вона допоможе не тільки дізнаватися по скануванню мозку, що саме подобається користувачеві насправді, але й чому.

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Проєкт фахівців Університету Копенгагена і Університету Гельсінкі показує, що, якщо об'єднати досягнення нейробіології та інформатики, то можна створити алгоритми, які пропонуватимуть користувачам не лише індивідуальний контент, але й товари та послуги, які справді потрібні.

Як проходило дослідження

Спочатку вчені прикріпили електроди до голови учасників експерименту і показали їм безліч зображень людських облич, попросивши затримати погляд на тих, які здадуться їм привабливими. Вони записали сигнали мозку і використовували їх для навчання комп'ютерної моделі розпізнавання активності нейронів.

Завантаживши дані мозку більшої кількості учасників в іншу модель машинного навчання, вони навчили її передбачати, які особи здадуться їм привабливими, а які – ні. Таким чином, прогноз грунтувався частково на індивідуальних сигналах мозку, а почасти – на тому, як відреагували на портрети інші піддослідні.

Електрична активність мозку – альтернативне та маловивчене джерело інформації. У довгостроковій перспективі цей метод можна використовувати для отримання набагато більш докладної інформації про переваги людей, ніж це можливо сьогодні. З її допомогою можна буде розшифрувати, наприклад, приховані причини того, чому людині подобаються певні пісні, і як це пов'язано з емоціями, які вони викликають,

– сказав Туукка Руотсало, один з дослідників.

У результаті порівняння вчені змогли скласти достовірні прогнози про те, чи вважатиме досліджувана особа обличчя іншої людини привабливим чи ні ще до того, як вона побачить зображення.