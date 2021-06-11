Вчені навчили керованого таргана-кіборга шукати людей

Інженери створили спеціальний тепловий наплічник, який кріпиться на спину таргана і дозволяє керувати ним за допомогою електростимуляції. Блок містить також спеціальний алгоритм навігації та інфрачервону камеру, за допомогою якої кіборга можна використовувати для пошуку людей завдяки теплу, яке вони випромінюють.

Інженери вже кілька десятиліть намагаються створити мікророботів розміром з комах. Такі комахи кіборги можуть допомогти під час пошуку людей під завалами. В останні роки цим напрямком вже зацікавилися і великі компанії, такі як Rolls-Royce і вже навіть є непогані результати.

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Проблеми практичного застосування

Використання таких мікророботів у польових умовах впирається в брак досить компактних компонентів, особливо актуаторів та джерел живлення. Частина наукових груп вирішує цю проблему безпосередньо, зменшуючи розміри потрібних технологій, а DARPA навіть оголосила конкурс на кілька десятків мільйонів доларів, спрямований на розробку компонентів і цілих роботів.

Але є й інший підхід, при якому за основу береться живий організм, який вміє ефективно переміщатися, а в нього за допомогою електродів інтегруються електронні модулі. Найчастіше для цього використовують жуків і тарганів, хоча є і приклади такої інтеграції з літаючими комахами.

Нова розробка

Інженери з Сінгапуру, Китаю, Німеччини і Великобританії під керівництвом Хіротака Сато з Наньянського технологічного університету створили на основі мадагаскарського таргана кіборга, який може переміщатися за заданим маршрутом і знаходити людей на шляху.



Тарган-кіборг / Фото Thanh Tran-Ngoc et al. / arXiv.org, 2021

Для інтеграції електроніки з тарганом автори вибрали стандартний підхід – електростимуляцію. Для цього вони вставили в церки – вусикоподібні ограни в задній частині комахи – по одному електроду.

При електростимуляції цих органів тарган повертає у протилежний бік: при стимуляції лівої церки він повертає праворуч і навпаки. А якщо стимулюються обидва органи, тарган продовжує рухатися вперед, але значно прискорюється.

Крім електродів у рюкзаку таргана розташовані:

мікроконтролер з акселерометром;

Bluetooth-антена;

акумулятор;

та інфрачервона камера з роздільною здатністю 32 на 32 пікселів.

Також на ньому закріплено три інфрачервоних мітки – вони потрібні для точного відстеження положення. Для цього інженери використовували зовнішню систему стеження, що складається з декількох камер, за допомогою яких система в реальному часі розраховує тривимірне положення маркерів у просторі.

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Застосування в лабораторних умовах

Розробники продемонстрували роботу кіборга, симулювавши пошуково-рятувальну операцію. Таргана запустили на підлогу з розставленими високими і низькими перешкодами і декількома точками, що представляють інтерес для рятувальників, в частині з яких були люди. У результаті тарган обійшов всі точки і успішно визначив, в яких з них перебувають люди, а не інші теплі предмети, такі як мікрохвильова піч.



Симульована рятувальна операція / Фото Thanh Tran-Ngoc et al. / arXiv.org, 2021