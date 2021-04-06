Як людство негативно впливає на екологію

З промислової революції середини XIX століття, коли у людства почало активно використовувати вугілля та інші види викопного палива, концентрація вуглекислого газу у атмосфері підскочила з 280 мільйонних часток до нинішнього значення – 415 мільйонних часток.

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Діяльність людини призвела до забруднення повітря, що вплинуло на наше здоров'я і тваринний світ. Деякі з цих частинок, до того ж, присутні у формі аерозолів, що відбивають сонячні промені і чинять охолоджуючу дію на глобальному рівні.

Таким чином, аерозолі охолоджують, а парникові гази – нагрівають планету. Різниця між енергією, поглинутою атмосферою, і відбитою назад у космос, називається "радіаційним впливом".

Коли радіаційний вплив дорівнює нулю, це означає, що енергетична система планети перебуває у рівновазі. При позитивному значенні атмосфера нагрівається.

Дослідження NASA

Фахівці NASA виміряли поточний радіаційний вплив за допомогою супутників, щоб встановити, наскільки в точності кожен фактор впливає на нашу планету. Для цього вони скомбінували дані Системи вивчення хмарності і випромінювання Землі CERES з іншими джерелами відомостей, зокрема, температурою океану.

Згідно з дослідженням, в період з 2003 по 2018 роки антропогенний фактор став причиною зростання радіаційного впливу приблизно на 0,5 ват/м2.

Це перші розрахунки загального радіаційного впливу за допомогою глобальних спостережень, з урахуванням ефектів аерозолів і парникових газів. Це прямий доказ того, що діяльність людини викликає зміни в енергетичному балансі Землі,

– заявив перший автор статті Райан Крамер з Центру космічних польотів ім. Годдарда.

Досі прямі докази впливу парникових газів на здатність атмосфери передавати тепло обмежувалися окремими регіонами.

У минулому році швейцарські вчені змогли проаналізувати склад атмосфери Землі від 330 000 до 450 000 років тому. Порівнявши рівні вуглекислого газу тоді і за останні десять років, вони прийшли до висновку, що зараз концентрація СО2 зростає приблизно в десять разів швидше.