Від знайденого 120 років тому на затопленому біля берегів Греції судні цікавого астрономічного приладу залишилося мало деталей і багато загадок. Розкривати секрети роботи пристрою, який вважається найдавнішим аналоговим комп'ютером, допомагають нові технології – комп'ютерна томографія і цифрове моделювання.

Нове дослідження британських і грецьких вчених допомогло зрозуміти зв'язок між механізмом і циклами руху планет у Сонячній системі.

Цікаво Вчений запропонував новий варіант варп-двигуна, який вкладається у традиційну фізику

Нові знахідки дослідників

Томографія і рентген виявили на деталях Антикітерського механізму, як назвали знайдений древній артефакт, дві цифри з точною прив'язкою до двох планет: Венери й Сатурна. Це тривалість повного циклу руху цих планет на небосхилі у певних широтах – 462 роки для Венери і 442 роки для Сатурна.



Елементи Антикітерського механізму / Фото Hewlett-Packard

Один з найбільших збережених фрагментів механізму представляє собою шестерню з 63 зубцями. Вченим вдалося співставити механізм відтворення 462-річного циклу руху Венери з цим фрагментом, і з'явилася надія відтворити втрачені деталі для відтворення циклу руху інших планет.

Як вдалося зробити відкриття

Для проєктування механізму використовується комп'ютерне моделювання. Вчені знають обсяг механізму, можуть використовувати збережені фрагменти і знають математику, якою користувалися у той час для астрономічних розрахунків. Комп'ютер повинен відтворити відсутні деталі і мінімізувати їх кількість. Складність у тому, що для "введення" певних астрономічних даних використовувалася система передавальних трубочок або важелів, що дуже складно піддається моделюванню.

Проте, зроблене відкриття наближає дослідницьку групу на крок ближче до розуміння усіх можливостей Антикітерського механізму і того, наскільки точно він може передбачати астрономічні події.