Вчені-любителі допомогли виявити тисячі нових перемінних зірок

З розвитком технологій підвищуються й наші можливості у дослідженні космічного простору. Та так сталося, що обсяг здобутої інформації занадто великий для астрономів. У таких випадках вони просять допомоги в любителів та ентузіастів.

Проєкт цивільної науки Citizen ASAS-SN покликаний залучати волонтерів та астрономів-любителів до "справжньої" науки. Для науковців це можливість скоріше класифікувати певні дані, а для любителів та ентузіастів – допомогти розвитку астрофізичної галузі. Цього разу 3 100 добровольців виконали 839 тисяч класифікацій, дослідивши дані по 100 тисячам кривих блиску зірок.

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Проєкт цивільної науки

Цікаво, що деякі зірки, які пропонувалися волонтерам для класифікації уже були внесені у систему та були добре вивчені. Таким чином науковці контролювали якість та точність виконання роботи добровольцями.

Понад три тисячі ентузіастів займалися тим, що мали дослідити об'єкти та встановити їхню природу на основі наявних даних. Так вдалося виявити та відсіяти різноманітне "сміття" – наприклад, випадкові супутники, які потрапили в кадр. В результаті проєкту волонтери змогли виявити близько 10 тисяч раніше невідомих затемнювально-подвійних зоряних систем, в яких одна зірка періодично перекриває світло від своєї сусідки.

Штучні алгоритми теж можуть зробити цю роботу, але недостатньо якісно. Астрономи сподіваються, що такі проєкти допоможуть нейромережі краще навчитися класифікувати об'єкти, що значно пришвидшить наукову роботу.