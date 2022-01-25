Виявилось, не всі вчені згодні з такою ідеєю. Вони написали відкритого листа, в якому пояснили небезпеку цієї технології.

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Коротко про ідею розпилення крейди в атмосфері

Над проєктом засновника і колишнього глави Microsoft сьогодні працюють дослідники Гарвардського університету, вивчаючи можливі його наслідки.

Суть ідеї полягає в тому, щоб розпилити в атмосфері дрібні часточки крейди, які виконуватимуть роль дзеркала: шлейф із крейди буде відбивати частину сонячного світла назад у космос, знижуючи температуру на планеті.

назад у космос, знижуючи температуру на планеті. Перевагою методу (на відміну від подібної ідеї розпилення сірчистого ангідриду, від якої відмовились через руйнування газом озонового шару) називають те, що він не вимагає постійного "підживлення" . Достатньо буде розпилити крейду в один чи кілька етапів – процес запуститься і буде самопідтримуваним.

. Достатньо буде розпилити крейду в один чи кілька етапів – процес запуститься і буде самопідтримуваним. Наразі проєкт знаходиться на стадії розробки, але вже неодноразово піддавався критиці через його потенційну небезпеку.

Критика: до чого може призвести проєкт Гейтса

Відкритий лист написала група з 46 вчених і експертів. У ньому пояснили небезпеку цієї технології. На думку авторів, сьогодні сонячна геоінженерія ще погано вивчена і не може бути остаточно прорахована навіть за допомогою сучасних комп'ютерних симуляцій.

Загалом все зводиться до того, що не можна передбачити, яким буде вплив на клімат. У результаті ми можемо отримати не часткове стримування глобального потепління, а новий льодовиковий період, настільки сильний і тривалий, що триватиме він мільйони років і уб'є всі рослини та тварин на Землі. Почнеться він з дрібних змін, які каскадом наростатимуть і тягтимуть за собою інші наслідки, в результаті призводячи до поширення обледеніння все далі на південь.

Детальніше про всі можливі наслідки та суперечки, які точаться довкола цього проєкту та його аналогів, можна прочитати у великому матеріалі видання Naked Science. Звертаємо увагу, що стаття доступна лише російською мовою.

Вплив від розпилення відбивних частинок буде сильно варіюватися в залежності від регіону. В результаті це може негативно вплинути на забезпечення основних потреб населення планети у їжі та воді.

Вчені вказують, що зниження інтенсивності сонячного випромінювання здатне перешкодити мусонним дощам в Південній Азії та Західній Африці. Це призведе до посухи в регіоні й може потягти за собою пересихання амазонського басейну.

Тому вчені закликають світових політиків звернути увагу на цей проєкт і ввести мораторій на застосування технологій сонячної геоінженерії, які можуть виявитися занадто небезпечними для населення всієї планети.