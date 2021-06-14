Перший у світі "біонічний" птах: вчені інтегрували протез ноги грифу

Втрата ноги для мілких птахів може виявитися не критичною. Але для великих птахів – це смертний вирок. Вони не зможуть ходити, ефективно приземлятися та злітати, хапати здобич та утримувати її. Тому команді Медичного університету Відня було критично важливо правильно інтегрувати протез скаліченому бородатому грифу.

Бородатий гриф – це найбільший літаючий птах Європи. Самка грифа, яку назвали Міа, була доставлена до лікарні із сильно травмованою лапою, яку довелося ампутувати. Команда лікарів вирішила поставити протез, щоб Міа могла вести повноцінне життя. Хоча вже й були птахи, які мали прикріплені штучні ноги, та тепер вчені повідомляють про першу успішну інтеграцію протеза стопи безпосередньо в залишкову кістку лапи. Такого ще ніхто не робив.

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Рентген лапи грифа з інтегрованим у кістку протезом / Фото Medical University of Vienna

Деталі операції з інтегрування протезу

Групу віденських лікарів очолював професор Оскар Асманн. Раніше він відповідав за оснащення трьох осіб з ампутованими кінцівками біонічними руками, якими можна керувати силою думки.

У випадку з бородатим грифом команда використовувала метод, відомий як остеоінтеграція. Сутність метода в тому, що основа штучної стопи приєднується безпосередньо до кінця кістки пошкодженої лапи.

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Ця концепція пропонує високий ступінь втілення, оскільки остеоінтеграція забезпечує прямий інтуїтивний зворотний зв'язок, тим самим дозволяючи природним чином використовувати кінцівку для ходьби та годування,

– розповідає Оскар Асманн.

Операція виявилася успішною. Міа вчилася ходити з новою ногою протягом трьох тижнів. Через шість тижнів птах уже переносив усю свою вагу на пошкоджену лапу. Гриф навчився нормально ходити та приземлятися з імплантом.

Команда називає Міа першим у світі "біонічним птахом".